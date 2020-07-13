康和證（6016）深耕校園，多年來持續舉辦暑期產學合作，在各校建立良好口碑。康和證今年不畏新冠肺炎疫情，持續舉行第13屆暑期產學合作，來自加拿大、英國名校的學生返台參加。國際級的校際交流使今年康和產學合作激盪出不同火花。

第13屆康和暑期產學合作今（13）日舉行開訓典禮，康和證券集團董事長鄭大宇親自出席，期勉學子深入學習、盡情發揮、多元嘗試，結交不同學校的朋友拓展人脈，透過產學合作的訓練為自己的職涯超前部署。

康和證表示，本屆實習學子精英備出，除了有北大、北商大、銘傳的財金相關系所學生參與，曾登上TED講壇的台大財金系學生也是今年合作學員。另外，還有來自加拿大排名第一的多倫多大學、以及英國蘭卡斯特大的2所名校高材生，利用暑假期間來康和體驗職場。

康和證券集團舉辦的暑期產學合作，學子們透過為期6周的暑假時間，參與康和認識金融市場，亦可趁此機會檢視學校所學理論與實際運作差異。集團更動員超過十個部門，全力支持此項有意義的活動。

有別於短天期的金融營隊，康和暑期產學合作時間長達6周，除了由不同講師介紹市場概況及實務運作外，學生們依照可所學及志願到不同部門實習，最後一周則分派至各分公司，實地了解「營業員的一天」，讓學子們未來進入職場可無縫接軌。

10年前便開始參與康和產學合作的北大金融與合作經營學系副教授施懿宸強調，新冠肺炎疫情衝擊許多產業營運，康和仍排除萬難舉行產學合作，持續善盡企業社會責任，實屬難能可貴。多年來堅持不懈的產學合作亦已開枝散葉，培養多位優秀學子在各領域發光發亮。

康和證券集團重視年輕學子在學識與專業技能的培育及發展，透過多年來持續舉辦產學合作，期望學子們在徜徉於學術殿堂之際，也能兼顧專業技能養成，成為在多元領域皆能游刃有餘的斜槓青年。

此外，康和證亦贊助稻江商職青棒隊為國球打氣、鼓勵原住民球員多元發展，捐款銘傳大學金融科技學院獎助清寒學子求知圓夢。康和證表示，未來將持續深耕校園，培育未來人才。

(時報資訊)