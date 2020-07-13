紙本三倍券預購踴躍，不過有網友在PTT抱怨，預購完收到領取簡訊時，一看內容當場氣炸，大罵「上次口罩已經領得超不爽，這次三倍券又搞同一套」，認為便民只做一半，其他網友則質疑，難道也是唐鳳寫的？

有網友抱怨預購三倍券便民只做一半。（圖／截自PTT）

這名網友在PTT發文分享收到的三倍券預購簡訊內容「您已完成三倍券付款，請於7/15～7/31持序號xxxxxx至原指定門市領取。為避免排隊等待，建議您可避開前三天取貨」。原PO無奈表示，明知道老人、小孩大多會由家人代為預購，但簡訊卻沒有註明每一條序號屬於何者，讓他崩潰「領6份就得看6張健保卡跟6個序號，在那邊玩排列組合，當大家時間很多？後面排隊不會給壓力？」不滿為何便民只做一半。

其他網友也紛紛留言回應「玩過四張排列組合，超靠北的」、「我懂你，每次排列都猜錯，所以我都半夜去」、「請問這些程式都是唐鳳寫的嗎？」、「我當初領口罩也是序號各種排列組合」、「口罩當初6人，一個一個試到崩潰」；不過也有網友解釋「可以將親友的身分證字號記下後，去三倍券官網查」。

(中時電子報)