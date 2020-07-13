國民黨立委李貴敏今日於立法院所召開「監察院人事案」公聽會上發言表示，有關「監委調查曲棍球案不起訴事件」，監察院真的公正公開透明嗎？查案的標準為何？怎麼會有曲棍球事件？為何會有監察脅迫司法的狀況？

前立委段宜康在2014年於民進黨提名彰化縣長候選人魏明谷造勢場合上，指控國民黨提名彰化縣長候選人林滄敏詐領中華民國曲棍球協會補助，並表示「如果不是真的就吞曲棍球」，結果經彰化地檢署偵查後全案不起訴。段宜康後向監察院提案，並由監委高涌誠、蔡崇義接辦後，監院通過以違反辦案程序等理由，彈劾偵辦檢察官陳隆翔，引發外界爭議。

李貴敏指出，目前廢考監是全民共識，而監委在功能性上，過去在審計、糾舉的案件大多都是無疾而終，不免讓外界對監察院的功能產生懷疑，審計的工作有相關行政單位可以處理，調查則是可以回歸到立法院行使。

李貴敏說，國家人權委員會為何一定要設在監察院下？總統府不行嗎？外界對於本次監察院長被提名人陳菊是否公正超然都已有很大質疑。監察院這次要兼任國家人權委員會，但這次的監院被提名人中看不出有任何人有國際人權概念。執政黨宣稱陳菊是人權鬥士，但怎麼看都覺得民進黨只提與政治議題有關的人。

李貴敏說，陳菊回應憲法上要監察院長超越黨派時，表示將退出民進黨。而這種形式上不參與黨派就叫超越黨派？還是實質上沒有預設立場才叫超越黨派？

李貴敏表示，陳菊是民進黨內的派系大老，超越黨派的機率能有多高？此外，這次監院人事案中，有多少人又有清清白白的聲望？外界對於陳菊曾被檢舉的件數多到難以想像，因此對於陳菊是否勝任有所疑慮，甚至覺得是不是乾脆民選算了？

(中時 )