高雄市長補選將在8月15日投票，民進黨參選人陳其邁、國民黨參選人李眉蓁以及民眾黨參選人吳益政三人中，誰將獲得最終勝利成外界關注焦點！針對民進黨有人喊出「票投陳其邁，懲罰柯文哲」一事，台北市長柯文哲昨回酸「口號改一下，票投陳其邁，就是懲罰自己」。臉書粉絲專頁「聲量看政治」則提及，在柯嗆聲幫助下，陳其邁在網路上的聲量，包括論壇、PTT與新聞，討論都大幅提升。

吳益政競選總部12日傍晚成立，柯文哲特地南下助陣。針對民進黨有人喊出「票投陳其邁，懲罰柯文哲」，柯文哲酸「口號改一下，票投陳其邁，就是懲罰自己」。他說民主政治是一種互相監督，陳其邁他也認識，陳代表的體制才是問題。對此陳其邁回應，「歡迎柯市長多到高雄走走看看」，就會理解高雄市民在想什麼。

臉書粉絲專頁「聲量看政治」以近7天Google SERP聲量分析高雄補選聲量，發現陳其邁40.6%：李眉蓁38.15%：吳益政21.25%。然而，據近7天的SERP分析，陳與李本來呈現拉鋸膠著。周末時，在柯嗆聲的幫助下，陳其邁在網路上的聲量，包括論壇、PTT與新聞，討論都大幅提升。因此，原本些微膠著的選情，在昨天出現拉開的局面。陳其邁目前以2.45%的差距，暫時領先。

(中時電子報)