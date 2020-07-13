高雄鳳山驚傳殺妻兇案，駱姓男子勒斃妻子後逃亡身影。（翻攝照片）

高雄市鳳山驚傳殺妻兇案！47歲的洪姓婦人10日上午被家人發現陳屍在房間，當時家人懷疑行凶的應是她丈夫40歲駱男，因為當天凌晨駱男有來找她並發生爭執，隨後洪婦就再也沒有步出房門；檢方日前複訊，認定駱男犯殺人罪嫌重大，聲請羈押禁見獲准，但駱男雖承認案發他在場，卻辯稱洪女死亡非他造成，檢方預計本周要解剖複驗遺體。

檢警查出，洪姓婦人和前夫育有1個30多歲孩子，去年經朋友介紹認識駱男，今年2、3月間兩人登記結婚，但同住一個屋簷下後，不久就常出現摩擦，洪女甚至有意談離婚，搬回鳳山區的娘家居住，雙方目前處於暫時分居狀態。

駱男10日凌晨12點多到洪女娘家找妻子，洪女家人讓駱男進入，也聽到他們在房間內有爭執，但當下不疑有他，也未察覺有異狀，直到洪女上午沒有按時回診，家人發現房門反鎖，上午11點多找鎖匠開門驚見她倒臥床上無生命跡象。

檢方相驗發現洪女頸部有遭勒過痕跡，不過詳細死亡原因，待複驗解剖釐清。鳳山警方認為駱男涉嫌重大，調閱沿路監視器追緝，掌握到駱躲藏汽車旅館吸毒，遭三民二警分局逮獲另移送雄檢，便持拘票在雄檢門口守候，駱再步出地檢時，2度就逮，查扣手機、筆記本。

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(中時電子報)