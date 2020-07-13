馬俊麟之妻梁敏婷13日錄年代《聽媽媽的話》，梁敏婷首次公開錄節目，丈夫馬俊麟去年演出《大時代》和王瞳傳出假戲真做，王瞳後被梁敏婷以侵害配偶權告上法院求償400萬，而馬俊麟也火速被換角，目前回老本行開畫畫班。談及是否與王瞳聯絡，梁敏婷表示：「或許不久將來會，我們私下沒什麼交集，一切交給律師，其他的不方便多說，遇到製作問題的人，也只能透過法律去收拾。」至於是否和解？她沒把話說死，「有各種可能，相信台灣法律」。

王瞳近日活動公開建議沒戲拍的馬俊麟可考慮當外送員，梁敏婷對此回應：「有聽說，我跟先生對繪畫教學已十年多，遇到不如意的時候，當然會用自己熟悉的方式，這方案可能比較聰明一點。」被問怎麼看待通姦除罪化，她回答相當理性，「的確有合理的地方」。她因為喜歡節目主持人小禎，加上製作單位真誠說明節目走向而點頭當固定班底，外傳因生計艱難而接工作，她正面回應：「不是因為生計，生活方式可以自己調配，有多少錢過多少錢的生活，加上我又是從事藝術創作，多方嘗試都可當養分。」

談及是否擔心馬俊麟接觸其他女生，梁敏婷表示：「舉個例子來說，有人砍了妳一刀，過程應該很痛，但這個傷口總是會好，這傷口好了之後採取什麼措施？好好照顧讓它復原，還是時不時拿刀劃一下。」她認為自己復原能力算快，傷口應該算好了。

(中時 )