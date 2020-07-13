台中市觀遊局推薦親子產業故事館二日遊行程，室內行程不怕太陽曬。（觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市觀遊局推薦親子產業故事館二日遊行程，室內行程不怕太陽曬。（觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市觀遊局推薦親子產業故事館二日遊行程，室內行程不怕太陽曬，圖為豐原廟東夜市。（觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

面對炎熱酷暑來臨，想出門走走卻又怕被太陽曬傷！台中市觀旅局推薦「親子同樂二日遊」行程，結合本市后里、豐原、潭子、大雅、神岡區各式產業故事館及周邊著名觀光景點，安排室內行程不怕風吹雨淋，非常適合全家大小一同探訪，是民眾暑假出遊的最佳選擇。

觀旅局長林筱淇局表示，推薦遊程串聯伊莎貝爾-數位烘焙體驗館、寶熊漁樂碼頭、台灣味噌釀造文化館、寶泉甘味手造所、台灣氣球博物館、張連昌薩克斯風博物館等產業故事館，除了靜態導覽解說及動態DIY手作活動外，更有小小職人體驗，要讓大朋友小朋友都玩得不亦樂乎，留下獨一無二的美好回憶。

觀旅局指出，本遊程第一天從「伊莎貝爾-數位烘焙體驗館」開始，結合手工餅乾DIY體驗、好拍又可愛創意造景、好玩有趣的數位VR影音互動遊戲，還有文化生產廊道，讓來訪的大小朋友了解美味餅乾製作過程，探索店家在每一塊餅乾上的用心。

下午來到擁有百年歷史的傳統建築-「摘星山莊」，特別在浮雕、交趾陶、裝飾彩繪以及結構上，都有相當精緻的表現，更享有「台灣十大民宅之首」美譽，已被指定為市定古蹟；接著前往「寶熊漁樂碼頭」，除有虛擬釣場可以體驗釣魚、3D劇場、DIY等多元體驗區，包含擴增釣魚情境區、海洋教育區、漁輪展示區，讓遊客能夠了解釣魚文化起源、海洋環境保護，輕鬆理解海洋環保的重要性；接著再前往「台灣味噌釀造文化館」，除了品嚐幸福味噌湯、味噌冰淇淋，還可以認識味噌文化、種類、食用方式以及職人製作精神，讓遊客可以親身體驗食品釀造的樂趣。

晚上用餐則推薦豐原當地相當知名的「廟東夜市」用餐，入住台中合法的安心旅宿，搭配安心旅遊國旅補助，讓您出遊台中安全衛生、更省荷包，相關優惠情報公布於台中觀光旅遊網(https：／／travel.taichung.gov.tw／)。

遊程第二天安排造訪「宝泉甘味手造所」，由百年的老品牌「宝泉食品」成立的豐原第一家糕餅觀光工廠，除了伴手禮展售、咖啡、茶點等，還可以體驗杯子蛋糕、傳統鳳片糕、小蒼玉DIY動手做的樂趣；接著前往「台灣氣球博物館」，館內保存老廠房風貌，帶遊客輕鬆認識台灣的氣球產業史、原料、生產過程，還可以體驗製作手工氣球、造型氣球DIY，在這裡用孩子們最愛的氣球製造無限歡樂。

再接著造訪「張連昌薩克斯風博物館」，參觀薩克斯風專業製程與精密技術、音樂深度介紹及文化導覽；最後來到百年歷史的「月眉觀光糖廠」，廠區規劃台糖產品展示區、製糖過程解說區，假日還可以搭乘遊園小火車由專人導覽百年工廠，再吃上一枝傳統風味的糖廠冰棒，盡情享受甜蜜冰涼的滋味，為遊程畫下最難忘的句點。

此外，配合市府觀光振興，產業故事館祭出多項優惠，包括台灣味噌釀造文化館消費滿額贈熱銷輕食一盒、台灣氣球博物館可享空飄氣球8折優惠、伊莎貝爾數位烘焙體驗館則推出午茶時光餅乾買一送一等超值方案。

另外也特別推薦台中在地傳統美食及小吃，都非常值得細細品嚐，提醒民眾遊玩之餘，更別忘了採購在地農特產品與特色伴手禮回家，為旅程畫下完美句點。

觀旅局提醒民眾，即日起配合「2020台中購物節」活動，民眾於活動期間至合作店家消費並取得統一發票並上網登錄，就有機會抽中豪宅、汽車、現金等好禮喔！更詳盡的台中購物節活動訊息請上活動網站查詢(網址：https：／／funtaichung.tw／2020shopping)。

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