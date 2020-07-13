新北新店區碧潭風景區，是依山傍水好地方，早年因為交通不便，民眾都得搭渡船河才能到台北，卻也因此奪走2名年輕女子的生命。1967年5月15日，家住在碧潭上游直潭路的黃x寬，當年在台北市上班，須要先坐船通過直潭，走10多分鐘的山路之後，坐1次船通過新店溪，再搭車到台北。那天，她早上7點出門再也沒回家，父親以為她回來晚了無船可搭，在朋友家過夜，直到第2天女兒仍然沒有回家，豈料女兒就此再也回不來，還成了遭姦棄屍荒山的冤魂。

黃女失蹤的那天傍晚，她與鄰居一同在新店搭渡船返家，當時黃女走在前面，鄰居與另幾位同船人因為有行李，走在後面，但黃女卻莫名消失在灣潭山的山路上。

遇害黃女遇害遭丟棄在山區，被發現的衣物大多被撕破。（中時資料照）

「灣潭山」是被碧潭、灣譚與直潭圍起來的一塊山丘，警方接獲黃家報案，判斷黃女很可能在回家的山路上，發生意外失蹤，於是召集大批警員到灣潭山區搜山找人。多日後的一天上午，一組義警在靠近灣潭山的山谷草叢內，找到了失蹤多日的黃女遺體，由於時逢值盛夏，屍體經多日烈日曝曬已經腐爛，面貌難以辨識，黃父在棄屍現場看見皮帶和鞋子，與女屍的牙齒特徵，確認那具女屍就是失蹤女兒，當場不禁痛哭大喊，到底是誰害死她的寶貝女兒！

法醫在黃女的遺體發現左肩下背部有一處刀傷，但並非致命傷，推測死者被人殺傷之後，逃命至此，被凶嫌追到後勒死。警方懷疑兇手是不是為財殺人，但黃家人認為，死者出門沒帶什麼錢，手錶也都是便宜貨，不可能是為財殺人，警方改朝性侵殺人案方向偵辦，後來刑大的初步鑑定報告出爐，驗出黃女的身上有男性分泌物反應，但因被雨水沖刷，已驗不出血型。若是一樁性侵殺人案，為何黃女失蹤當天走在她後面的人，都沒有聽到任何呼救或哭喊聲？警方於是開始調查黃女的交友情況。

黃女被棄屍的新店山區地點「界嶺」，是深山野嶺、平常人煙罕至。（中時資料照）

一位直譚當地居民向警方說，黃女失蹤當天下午，他曾在灣潭山的一處看到1名年約30歲奇怪男子，留長髮，警方很快查出那位男子是一名綽號「黑人」的劉姓男子，調出那名男子的記錄一看，發現他有竊盜、性侵、逃兵等多項前科，當時因逃兵被通緝，雖劉男被拘捕時堅稱自己並未涉及此案，仍被警方認為是凶嫌移送法辦，但所有證據一一被檢察官推翻，無法將劉男依殺人棄屍定罪，一度查不出真正兇手的何人。

5個月後的1967年10月29日，景美女中學生在新店直潭情人谷舉行「萬人祝壽健行自強活動」，一名高二女學生董x鈞，活動結束第2天都沒有返家，她的父親焦急地至景美女中找尋，但校方僅告訴他女兒當天缺席，董父擔心愛女發生意外，便向新店警察分局報案請求尋人。警方後來在黃女失蹤同個山區，尋獲董女屍體， 並根據命案現場附近的地形研判，案發地三面環水，一面接連屈尺，兇手不易逃出三灣地區，因而研判兇手可能仍匿居在直潭附近，於是發動附近各派出所警員，在灣潭、直潭、塗潭、磺窟以及屈尺一帶挨戶查訪民眾，希望能透過清查戶口，找到兇手或有關兇手行蹤的線索。

黃女遇害後5個，就讀景美女中二年級的董姓同學，也遭用凶嫌用同樣手殺害棄屍山谷，警方後來在直潭里的凶嫌林政昭家後面水溝尋找兇刀。(中時資料照）

種種跡象顯示，兇手是當地人的可能性越來越大，但專案小組在訪查中發現，居民只要提到這件案子都會三緘其口，最後只好祭出重賞，鼓勵民眾提供線索，另據同學確認，董女早上10點健行結束後，1人沿著溪流從塗潭里走小路回新店，這時，塗潭渡船口的王姓擺渡婦人，成了最重要的目擊證人。

根據王婦提供的線索，她10月29日吃過午飯後，確實划船送董女渡河，船上另1名乘客就是家住直潭里的31歲林政昭，而他正是5個月前遇害的黃女舅父，警方約談林政昭後，剪下他的指甲化驗，污垢內含有與董女血型相同的A型血漬，雙臂上也有新傷結疤痕。

凶嫌林政昭坦承殺害董女被判死刑，行刑前再曝黃女也是他殺的。（中時資料照）

檢察官因林政昭涉嫌重大下令收押，他的妻子接受警方問訊時，坦承林政昭在董女失蹤當天的下午3時左右回到家，就把外衣褲脫掉放在鋁盆內，穿著內衣褲吃飯，吃完後就異常自己洗衣服，且自己洗完還要她再洗一次，林政昭聽了檢察官播放妻子的證詞，自知紙包不住火，才向檢察官下跪坦承殺害董女。林政昭最後遭判處死刑，臨刑前，才向警方坦承，黃女命案也是他所犯下的。

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(中時電子報)