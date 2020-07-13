散熱大廠營運看漲，在前景可期下，今年除息行情表現亮眼，繼曜越（3540）、泰碩（3338）首日就全數填息後，13日除息的雙鴻（3324）也一日填息達陣，似有為即將在7月30日除息的超眾（6230）先行熱身的味道。

雙鴻13日除息，息值不低達5.04元，然受惠於台股強漲，雙鴻填息行情也順利開展，早盤以179元跳空開高後，股價雖稍有震盪，但自9點15元站穩180元整數關卡後，即穩步往上，也成功守住首日秒填息的戰績。

(工商 )