散熱前景夯 連續三家秒填息 14:152020/07/13 工商 鄭淑芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 散熱大廠營運看漲，在前景可期下，今年除息行情表現亮眼，繼曜越（3540）、泰碩（3338）首日就全數填息後，13日除息的雙鴻（3324）也一日填息達陣，似有為即將在7月30日除息的超眾（6230）先行熱身的味道。 雙鴻13日除息，息值不低達5.04元，然受惠於台股強漲，雙鴻填息行情也順利開展，早盤以179元跳空開高後，股價雖稍有震盪，但自9點15元站穩180元整數關卡後，即穩步往上，也成功守住首日秒填息的戰績。 (工商 ) #雙鴻 #曜越 #泰碩 #超眾 #填息 也許您會感興趣 財經熱門新聞 散戶小心！衝13000點…凶兆？驚爆台股下波屠殺時間 - 財經 抓到了！最狂妖股遭殺 驚爆某大戶倒貨X億 - 即時 三星押寶3奈米拚逆轉勝 台積電亮新招迎戰…晶圓龍頭落誰手？ - 財經 明台股如何操盤？專家爆致命點殺破 散戶不妙 - 財經 衝353…台積電漲上天還能買？專家分析後大驚 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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