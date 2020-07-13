日商Macnica集團旗下專業IC通路商茂綸（6227）受惠資料中心相關應用需求大增，以及新世代遊戲機晶片開始備貨，6月合併營收達8億元，月增14.8％、年增17.4％，為近20個月來單月新高，帶動上半年營收相較去年同期成長1.2％。

茂綸表示，全球新冠肺炎疫情帶動遠距辦公會議、線上教學及家庭娛樂等雲端服務市場快速成長，尤其推升資料中心相關的雲端伺服器及交換機需求持續增溫，帶動出貨量明顯提升，目前公司在資料中心、雲端運算及網路傳輸相關產品的出貨比重已達三成左右，躍升為公司產品線最重要的應用領域。

展望下半年，茂綸除在高階終端應用產品方面有所斬獲外，繼第二季推出大型商用AI自動清潔機器人「Avidbots Neo」之後，公司第三季自母公司Macnica引進名為「Senspider」工業物聯網用的設備健康管理與預知保養解決方案，該產品運用人工智慧技術，透過各項感測及高速傳輸功能，協助工廠客戶即時監測產線，預測機器故障的時間與使用壽命，以避免意外停機造成的巨大損失。目前已與客戶進行新產品終端測試，下半年可望挹注營收獲利，終端應用產品及服務將可望增添公司中長期發展的成長動能。

(工商 )