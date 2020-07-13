隨著政府及央行財政政策與貨幣政策的強力支撐，債券市場流動性顯著改善，全球資金連續3個月回流高收益債券市場。法人表示，大部分債券長期評價仍便宜，不過，因下半年變數仍多，多元布局各券種是較佳的投資高收益債策略。

根據統計，第二季美國高收益債券基金共流入約421億美元。近期公司債發生違約、信評調降和墮落天使的數量增加，但相較於聯博上一季時的預期已有所改善。聯博集團全球多元固定收益投資組合經理馬修．謝爾頓(Matthew Sheridan)表示，隨著經濟逐漸解封、邁入復甦，加上油價反彈降低相關債券發生違約或降評的可能性，高收益債券市場有望回歸常軌。

在基本面逐漸回穩的環境下，聯博認為，美元計價的公司債表現將有機會優於公債。以高收益債券為例，目前彭博巴克萊全球高收益債券指數價格為91.6，低於自2009年以來的長期平均水準99.0，高收益債券評價面相對便宜，對於投資人而言較具吸引力。此外，這波疫情發生後，聯準會快速注入流動性且規模更勝金融海嘯，聯準會也表示在短期之內若經濟復甦，並不會急忙升息將資金收回，寬鬆的貨幣政策還會維持一段時間，有利於公司債後市表現。

展望後市，謝爾頓認為，須觀察影響債市的3項關鍵，分別是美國總統大選、第二波疫情隱憂以及中美對峙升溫等左右市場的三大關鍵。面臨不確定因素的挑戰，集中投資單一標的較無法因應快速更迭的市場動態，投資人應廣角布局各類券種，無論是高收益債、證券化資產以及新興市場債券等等，都有值得觀察的標的。除了掌握多元收益機會外，更可分散風險，因應未來可能出現的市場波動。

(工商 )