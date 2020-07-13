去年推出首張個人創作專輯《平庸之上》，且昨(12日)以此專輯入選華語十大專輯的9m88，在結束專輯發片、巡演行程後，經過約半年的沈澱期間，終於於今(13日)推出睽違近一年的個人創作單曲〈Hello Bye Bye〉，抓耳的旋律以及為女性量身打造的歌詞再次激起討論度，9m88也在同一天於社群平台發表〈Hello Bye Bye〉歌曲MV，化身「月事精靈」連換7套造型，瞬間分享以及點閱率暴增。

〈Hello Bye Bye〉中以各式隱喻描述女性月事來潮時的煩心與不舒適，9m88表示：「〈Hello Bye Bye〉是一首獻給所有女性的歌曲，歌詞中描述的是生理期來的女性與自己的對話，大家應該常常有遇到生理期因為種種身心因素彷彿變成另外一個人的經驗，這首歌選擇用輕鬆幽默的方式詮釋月事來臨的痛苦。我們無法改變身為女性的事實，但我們可以接受它、並且慶祝它。」

歌曲中以玫瑰唇印、紅酒、在畫布上揮灑等美麗的隱喻描述月經，並發揮「8式幽默」，可愛地自嘲令人心煩的經痛是有人在肚中忘情地跳著森巴舞，一月七天狂歡到天亮。副歌也以女性自問自答的方式，貼心地安慰因月事煩心的女性：在月經來潮時願做彼此的靠山，用「只有woman才懂」的方式向每位女性獻上這首貼心歌曲。

9m88日前拍攝新歌MV。（爵士寶貝提供）

(中時 )