花蓮暑期住房率高，知名景點大農大富也湧入人潮（羅亦晽攝）

疫情趨緩，花蓮暑期住房率高達9成多，飯店、民宿一房難求，出現房務員不足現象，平均1天1人需打掃12間房以上。旅宿業者急忙找人祭出優渥薪資，時薪最高可至170元，超過房數還會給予津貼補助，盼吸引許多學生來打工，紓解報復性出遊引發的缺工潮。

花蓮觀光飯店、旅館及民宿合法房數，共約1萬5千多間，上半年受疫情影響，部分旅宿業者大幅減少館內房務人員、外包清潔人員，開源節流；疫情趨緩，人潮湧入，部分旅宿業者無法負荷滿房的房務需求，調高薪資誘因，急忙找人。

花蓮縣觀光旅館公會理事長高水祿說，住房率高，房務需求量就大；當初因疫情關係，減少進用房務人員的飯店，現在找人比較困難，但是原先就有房務人員佈置的飯店比較不受影響。

花蓮縣民宿協會理事長葉陳錦說，端午連假後，住房率飆升，合作的協力廠商因疫情解散，導致人力難尋，發生搶人現象。房務工作不難，用心投入很快能上手，業者均樂意教學；目前鎖定學生族群，也歡迎打工族加入。

民宿陳姓業者說，這陣子花蓮觀光客真的有變多，基本上每天必須派人投入清潔、打掃、替換床單等，人力有一點真的有點吃緊，暑期可能會招募打工族，因應這波報復性旅遊人潮。

目前花蓮房務人員薪資，正職人員起薪約2萬4千元，有些業者提高至2萬6千元；兼職時薪人員則以158元基本工資計算，表現良好還可調到170元；平均1人基本打掃房間數約12間，超過房數另給予超房津貼補助。

(中時 )