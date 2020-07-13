還記得小時候必吃的牛奶糖的甜密滋味嗎？2021年即將滿60歲的森永牛奶糖口味歷久彌新，現在更變身為悠遊卡讓你帶著走。悠遊卡公司將在7月13日上午11時起至7月19日夜間23時59分止，開放「森永牛奶糖3D造型悠遊卡」預購，想珍藏兒時回憶的朋友切勿輕易放過。

悠遊卡近期與知名品牌合作IP商品，包括金牌台灣啤酒3D造型悠遊卡、精靈寶可夢造型悠遊卡-3D寶貝球、好運乖乖來造型悠遊卡、味王味精造型悠遊卡及狂賣超過48萬張的DS4造型悠遊卡，吸引不少用戶搶購。這次隆重推出「森永牛奶糖3D造型悠遊卡」，也可望勾起許多人的童年回憶，並將回憶化為具體的收藏。

悠遊卡公司表示，「森永牛奶糖3D造型悠遊卡」高2.65公分、寬1.13公分、高5.1公分，與實品等比例縮小，100%仿真，外盒還刻印有台灣森永製菓股份有限公司的生日1961年6月9日，搭配鑰匙圈吊飾，方便攜帶出門，自己收藏或贈送親友，都是不錯選擇。

悠遊卡公司推出森永牛奶糖3D造型悠遊卡，限時開放預購。（悠遊卡公司提供／黃慧雯台北傳真）

「森永牛奶糖3D造型悠遊卡」將自7月13日上午11時起，在7-ELEVEN ibon、全家便利商店FamiPort、萊爾富Life-ET及OK超商開始預購，至7月19日夜間23時59分截止，每個售價新台幣190元，小時候的回憶，長大繼續儲值！

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