台中市目前公托需求仍大於供給，預計今年在東勢、南屯、大雅、后里、北屯、龍井及其他地區廣設公共托育資源。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕表示，市府積極拓展「公設民營托嬰中心」與「社區公共托育家園」，預計2022年將擴增到50座。（盧金足攝）

台中市持續實踐公托倍增計畫，讓年輕人「敢生、敢養」。（盧金足攝）

台中市西屯區首座社區公共托育家園13日開幕啟用，全市公托家園從市長盧秀燕上任時5座，一年半即成長到12座，盧秀燕出席開幕活動時表示，台中是全國第二大城市，為減輕父母養兒育女負擔，市府積極拓展「公設民營托嬰中心」與「

社區公共托育家園」，預計2022年將擴增到50座，持續實踐公托倍增計畫，讓年輕人「敢生、敢養」。

盧秀燕表示，西屯區是全市第2多人口區，過去沒有一座公托，今天首座社區公共托育家園開幕，未來將再規畫2座，感謝大鵬國小校長呂孝修提供優質場地，市議員支持預算，市府已盤整餘裕空間持續推動。

社會局長彭懷真指出，社區公共托育家園以類家庭照護模式，由4名專業托育人員照顧12名嬰幼兒，採小規模、社區化托育型態，讓小朋友像在家一樣得到完善照顧，目前公托需求仍大於供給，預計今年在東勢、南屯、大雅、后里、北屯、龍井及其他地區廣設公共托育資源，打造友善托育環境。

「西屯社區公共托育家園」設立於大鵬國民小學內，收托12名0至2歲嬰幼兒，收托時間為周一至周五上午8時到下午6時，設籍台中市0到2歲的嬰幼兒，且父母或監護人一方設籍於台中市，符合收托資格者，自7月15日起開放報名登記。

今日開幕式由大鵬國小舞蹈社團及幼兒園精彩表演登場，市議員楊正中、黃馨慧、陳淑華、大鵬國小校長呂孝修、立委張廖萬堅、市議員林祈烽、張廖乃綸等服務處代表到場共襄盛舉。

(中時 )