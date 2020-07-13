生華科(6492)董事長胡定吾，新冠肺炎用藥的真命天子還沒有出來！公司產品Silmiltasertib一方面可以減緩病毒複制，一方面又有抗發炎的作用，自已認為機會蠻大的，現在細胞實驗出來結果不錯，未來的動物試驗已有4個機構搶著要合作。

各方都很期待新冠肺炎用藥快點出來，目前雖然有很多機構雖然到處點名某種藥品有用，但還沒有真實的證明，胡定吾指出，現在呼聲最高的瑞德西韋因為對病人身體會有影響，醫生們其實並不滿意。很多新冠肺炎的感染者最後是因為發生太多免疫風暴而失去了性命，但現在沒有一個藥可以控制病毒的複制和發炎的情形。

胡定吾說，新冠肺炎用藥是國安的問題，大家都在搶資源，台灣除了會生產口罩外，若能研發出新冠肺炎用藥，是一顆可以拯救人類的藥，地位就更不一樣了。Silmiltasertib是蛋白(酉每)CK2的抑制劑，CK2負責調節多種生理途徑，今年6月國際期型Cell發表的數據首度證實當新冠病毒感染細胞時，蛋白激(酉每)會被活化，若予CK2的抑制劑-Silmiltasertib則可對抗病毒。

(時報資訊)