漢光首日 進行生物疫病醫療演練 14:182020/07/13 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 化學兵執行除污作業。國防部提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 化學兵執行除污作業。國防部提供 高雄義大醫院實施生物戰劑採樣，協助醫療作業。國防部提供 「漢光36號演習」實兵演練今日正式展開，國軍第4作戰區於高雄地區實施「生物疫病暨軍民醫療能量整合」演練，藉由演習整合軍民醫療能量，提升傷患後送能力，確保部隊戰力。 此次操演模擬陸軍裝甲564旅聯兵三營偵搜部隊遭敵生物戰劑攻擊，多數官兵受到污染，緊急協調義大醫院實施戰劑採樣，並由39化學兵群執行車輛及裝備除污作業，確保官兵健康及生命安全。 此外，該營也立即派遣衛生排救護小組實施傷患檢傷分類及救治，並透過用兵系統，協調四支部衛生營派遣救護小組，支援污染消除與傷患急救後送。 (中時 ) #傷患 #生物 #醫療 #能量 #衛生 也許您會感興趣 軍事熱門新聞 貴死了！搭載比F35比更多飛彈 日2035年部署6代戰機F-3 - 軍事 推力大升级 殲-20戰機改良成熟 陸正式量產 2年內換自製心 - 空軍 影》美艦聖地牙哥驚傳爆炸失火 濃煙密佈 至少21傷 - 軍事 5年裝備150架！殲20產量傳明年倍翻 - 軍事 守護台的堡壘！美專家：澎湖能破陸武統大計 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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