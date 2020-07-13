化學兵執行除污作業。國防部提供

高雄義大醫院實施生物戰劑採樣，協助醫療作業。國防部提供

「漢光36號演習」實兵演練今日正式展開，國軍第4作戰區於高雄地區實施「生物疫病暨軍民醫療能量整合」演練，藉由演習整合軍民醫療能量，提升傷患後送能力，確保部隊戰力。

此次操演模擬陸軍裝甲564旅聯兵三營偵搜部隊遭敵生物戰劑攻擊，多數官兵受到污染，緊急協調義大醫院實施戰劑採樣，並由39化學兵群執行車輛及裝備除污作業，確保官兵健康及生命安全。

此外，該營也立即派遣衛生排救護小組實施傷患檢傷分類及救治，並透過用兵系統，協調四支部衛生營派遣救護小組，支援污染消除與傷患急救後送。

(中時 )