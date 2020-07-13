莫允雯防疫期間迷上玩Podcast，自己主持談話節目聊心靈成長。（吳松翰攝）

莫允雯、李至正、夏騰宏、余晉及導演馬君慈。（吳松翰攝）

莫允雯、李至正、夏騰宏、余晉、導演馬君慈及法務部調查局長呂文忠進行開鏡儀式。（吳松翰攝）

莫允雯因疫情停工多月後，首部開工作品《格瑞特真相》13日舉行開鏡記者會，並攜手李至正、夏騰宏及余晉等演員，結合懸疑動作、資安犯罪等元素於片中。莫允雯透露，自己曾被盜用Line帳號，差點讓親人被騙走20萬元，「詐騙集團的人很厲害，還會學我的口吻，然後用親人習慣叫我的暱稱『妹妹』和我阿姨聯絡，她差點就去匯錢了！還好親戚在我阿姨去銀行的途中，實際打電話給我才阻止這一切。」

正投入三立新檔華劇《未來媽媽》的李至正，在新片《格瑞特真相》擔綱男主角，他同樣也有被盜用身份的困擾，無奈地說：「我一天到晚接到粉絲的私訊，說在交友軟體看到我的照片被盜。」莫允雯聽聞也心有戚戚焉地說自己也深受其害，不過李至正坦言：「我沒抓（兇手），因為防不勝防，但我最難過的是粉絲因此被騙錢，匯錢過去後來哭訴，這樣我也沒有辦法解決。」

莫允雯笑著分享，原以為在《格瑞特真相》能帥氣拿槍，展現女打仔的一面，可惜導演只安排她到處奔走追查。她過去對調查局不甚熟悉，為了準備角色，實際走訪調查局了解工作內容，令她驚訝表示：「原來一切都在調查局的掌控之中，生活中一直都在保護著，像是『網路攻擊』也歸在他們底下，讓我滿驚訝的。」

而李至正則扮演組長，需要背下落落長的專業術語，也得穿著防彈背心衝鋒陷陣，他開玩笑說：「我聽到女主角是允雯時，還期待有些激烈的感情戲，可惜我們只是同事而已！」該片為導演馬君慈與法務部調查局合作的國安宣導片，將密集拍攝12天，並於12月2日於光點華山電影館首映。

(中時 )