真正實現線上線下同步的發佈會！2020年時報金像獎和金手指獎發佈會在台北、北京、上海、廣州、湖南、廈門、新加坡、香港同步舉行。100多位華人創意菁英在別開生面的會議中，互相寒暄祝賀彼此健康，並發表與危機共舞的感想，與會嘉賓感謝旺中集團，再困難的疫情及環境， 43年的時報金像獎堅持的辦下去。

時報金像獎正式啟動，兩岸百位創意人雲端交會。

年初至今，各產業受疫情沖擊，時報世界華文創意大會執行長林淑黛致詞時勉勵「疫情一路以來，有的人很恐懼很害怕，有的人在過程中學到新東西找到新的出路，如果往好的去看，疫情帶給我們很多學習，我們跟著它一起前進」，她也認為廣告人絕對能夠度過這次的疫情危機，「我想廣告人是社會上最能夠與危機共舞，而且是最能夠在危機中找到自己的生命。」並感謝現場及線上與會人員的參與，共同和時報獎一起前進。

時報世界華文創意大會執行長 林淑黛。

在各產業均受疫情沖擊的環境底下，廣告及公關行業被客戶砍預算、取消案件的情況可說是常態，台北市廣告公會理事長鄧博文卻感性表示，面對疫情應該用「同理心」與危機共舞，反能將危機化為轉機。而4A理事長林詠絮則表示，在面對這樣的變局，要以堅持、創新跟這個危機共舞，如同今年時報獎堅持前進的理念一樣。

IAA國際廣告協會理事長黃燕玲則表示「危機對我們來講，可能都是一個非常美好的轉機，我們怎麼樣去用更大的熱情、更大的勇氣去擁抱這個危機。」，並用邱吉爾的一句話勉勵廣告界「不要浪費每一場危機」！

今年時報金像獎首次將公關項目納入獎項，台北市國際公關協會吳秀倫理事長代表發言時，難掩激動「今年的納入這個獎項對公關界來講，非常有跨時代的意義，疫情之後我們已經非常習慣做O2O，如何圈粉、整合線上線下，現在整個公關界已經非常習慣這樣的一個模式，如同今天的活動也是直接跟對岸來做連線。」

大亞創投執行長張志弘對於這次的疫情危機持正向看法，「這半年來雖然很多產業過得非常辛苦，但我們也看到很多成長的產業，比如說電商、線上服務，甚至包括媒體，廣告收入都相對的明顯成長，所以這是一個很好的機會來促進所有的品牌或產業更加速的數位化，相信今年金手指獎也許可以看到更多比往年更加豐富、更加活潑的、更加有創意的東西。」

台灣麥肯廣告集團執行長張志浩表示，所謂的後疫情時候之後，我們可能要去面對「新常態」，在這個新常態的底下，我們在與危機共舞之後，就應該要浴火重生，祝大家都一起浴火重生成為鳳凰。

本次時報獎發佈會除了囊括台灣創意界重點人物，大陸與會嘉賓同樣大咖雲集，商務廣告協會會長李西沙全程線上參與盛會，也在致詞時表示「疫情給我們帶來很多的變化，到底該怎麼去應對，其實對我們這些老廣告人來講都是一個很大的課題，疫情之後，線上線下的結合才體現得更加明顯。」也勉勵時報獎項的各種活動，兩岸都能夠一起好好努力，越辦越好。

第20屆時金手指獎評審主席吳孝明，則認為面對疫情不應該認為是危機，而是把這個情況視為一個”變局”，因為在服務客戶的過程當中，本來就是隨時在變局當中，用變局來看待眼前的市場，相信會更有希望、明天會更好。」

第42屆時報金像獎評審主席勞雙恩則表示，每一個創意都會跳出自己的舞步，不論是優雅華爾滋還是急行的探戈、或是潮流的街舞，都是對我們現在身處的環境對客戶提出解決方案，我們要記得在危機裡面舞步跳得多麼的幸福，也讓客戶能夠跳出危機。

而作為作為學界影響力代表人物，上海師範大學教授金定海則語重心長要創意人不要過於樂觀，並表示「可以藉此發現一些新的廣告走向，看到新的生活型態、市場新的本質，所以我想這個獎項是特別重要的。」

時報金像獎今年邁入第43屆，不僅見證了華人廣告業發展的軌跡，也是許多廣告人的青春回憶與奮鬥歷程，如同時報獎顧問、OnBrand 創始人陳耀福在會中所說「沒有幾個華文廣告獎項能有43年歷史，對我們的意義，它是在記錄我們華文廣告的里程碑，這個堅持肯定是必要的。」

第43屆時報金像獎暨第21屆金手指獎作品徵集時間至九月十五日截止，大會更同時宣布今年因應趨勢新增了「台灣網紅達人金像獎」，邀請Youtuber及網路紅人共創兩岸自媒體達人夢。詳細內容請參閱時報獎官方網站：www.timesawards.com

發佈會現場，與會來賓分享後疫情時代廣告界因應之道。

(中時電子報)