監察院揭露2020總統大選政治獻金收支，蔡英文競辦薪水高出韓國瑜競辦許多，還多發2至3個月年終獎金。國民黨文傳會主委王育敏說，從蔡競辦待遇完勝韓競辦，不但證明民進黨是最有錢的政黨，讓人理解為何民進黨黨證最值錢、滿街可見綠營新貴，難怪許多人搶抱綠營大腿，更可看出蔡政府真正是網軍治國。

王育敏說，從監察院的資料，讓人恍然大悟什麼叫綠營新貴，國民黨已是苦哈哈，倒是民進黨是最有錢的政黨、民進黨黨證最值錢，只要一進去就能領高薪，而且有政府資源可以拿標案或佔高位酬庸，因此才有所謂的國師、公營事業總經理全家賺飽飽，甚至想方設法為愛將佔肥缺之後，還要修法持續吃國家資源，這就是為什麼滿街可見綠營新貴，難怪許多人搶抱綠營大腿。

此外，網軍頭林鶴明月薪高達12萬5291元，比競選總幹事林錫耀和組織操盤手洪耀福等逾10萬元的大將高出不少，印證網軍對蔡總統是最要緊的，難怪政府各部門都在養網軍，顯示蔡政府真正是網軍治國。

(中時 )