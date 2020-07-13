好萊塢男星約翰屈伏塔（John Travolta）的妻子凱莉普利斯頓（Kelly Preston），近年積極對抗癌症，未料卻傳出凱莉普利斯頓因乳癌過世，享年57歲，約翰屈伏塔和妻子結婚29年，夫妻恩愛，約翰屈伏在11年前才經歷喪子之痛，如今卻痛失愛妻，實在讓外界心疼。

約翰屈伏塔痛失愛妻，他稍早則在IG發聲明證實此事，表示莉普利斯頓對抗乳癌2年期間，她在眾人的愛與支持下勇敢抗癌「Kelly的愛與生命將永遠銘記在心」，約翰屈伏塔感謝醫護人員的照顧，並表示他會花時間陪伴孩子「請原諒我，請明白我們在未來幾周、幾個月中需要療傷。」

View this post on Instagram

It is with a very heavy heart that I inform you that my beautiful wife Kelly has lost her two-year battle with breast cancer. She fought a courageous fight with the love and support of so many.  My family and I will forever be grateful to her doctors and nurses at MD Anderson Cancer Center, all the medical centers that have helped, as well as her many friends and loved ones who have been by her side. Kelly’s love and life will always be remembered. I will be taking some time to be there for my children who have lost their mother, so forgive me in advance if you don’t hear from us for a while.  But please know that I will feel your outpouring of love in the weeks and months ahead as we heal. All my love, JT

A post shared by John Travolta (@johntravolta) on

凱莉普利斯頓曾主演《龍兄鼠弟》、《惡夜追殺令》、《征服情海》等多部電影，她的最後作品是與老公合作的2018年《紐約教父》，夫妻結婚29年、育有2子1女，感情恩愛，不過約翰屈伏塔2009年1月經歷喪子之痛，當時16歲的大兒子因癲癇發作過世，事隔11年後，約翰屈伏卻痛失愛妻，失去摯愛的悲痛，實在讓外界心疼。

「昔港四美男 39歲陳冠希徹底崩壞」中時電子報娛樂給您最精采新聞
「11歲女童喊頭痛趴桌突暴斃」中時電子報娛樂給您最勁爆新聞
半百李嘉欣出席派對站C位 美貌輾壓眾名媛千金
女星隱退升格當林百里媳婦！豪門婚姻生活曝光 網狂讚：超幸福

(中時電子報)

#約翰屈伏塔 #凱莉普利斯頓 #乳癌 #愛妻