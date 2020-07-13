好萊塢男星約翰屈伏塔（John Travolta）的妻子凱莉普利斯頓（Kelly Preston），近年積極對抗癌症，未料卻傳出凱莉普利斯頓因乳癌過世，享年57歲，約翰屈伏塔和妻子結婚29年，夫妻恩愛，約翰屈伏在11年前才經歷喪子之痛，如今卻痛失愛妻，實在讓外界心疼。

約翰屈伏塔痛失愛妻，他稍早則在IG發聲明證實此事，表示莉普利斯頓對抗乳癌2年期間，她在眾人的愛與支持下勇敢抗癌「Kelly的愛與生命將永遠銘記在心」，約翰屈伏塔感謝醫護人員的照顧，並表示他會花時間陪伴孩子「請原諒我，請明白我們在未來幾周、幾個月中需要療傷。」

凱莉普利斯頓曾主演《龍兄鼠弟》、《惡夜追殺令》、《征服情海》等多部電影，她的最後作品是與老公合作的2018年《紐約教父》，夫妻結婚29年、育有2子1女，感情恩愛，不過約翰屈伏塔2009年1月經歷喪子之痛，當時16歲的大兒子因癲癇發作過世，事隔11年後，約翰屈伏卻痛失愛妻，失去摯愛的悲痛，實在讓外界心疼。

(中時電子報)