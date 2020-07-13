全球新冠疫情嚴峻，台灣防疫有成，全台共同拚觀光，在全球旅行業面臨嚴峻的挑戰同時，在台灣的東部，台東縣就有那麼一座酒店，疫情期間，堅守本心，在疫情期間，等待時機到來，逆勢崛起，順風翱翔。

臺東擁有豐富的生態資源，無論是海岸、高山、森林、溪谷，都保持著自然完整的風貌，並孕育了多樣的動植物種類，處處都是天然美景。臺東各鄉鎮的物產豐饒，遠近馳名的縱谷好米、金針花、洛神花、臺東釋迦；漁產亦十分興盛，旗魚、柴魚片都是極富盛名的當地特產品。臺東充滿多族群的人文特色，不同族群的節日慶典，不同人文風貌的經典呈現，在這寬暢的大地上可以享受悠閒的生活步調，在這裡與各式各樣的人群相會，並從他們的口中聽聞有趣的歷史或神話，對每一個外地人而言，將會是豐收的知性饗宴。台東擁有台灣最美的海岸綫，也是台灣山海彙集的起始點，豐富的天然資源以及親切的人文關懷在台東的這片土地上深根溫暖每一個來到這裡的人們。

一望無際的山海風光，讓民眾徜徉其中流連往返。

到了台東這個美麗的地方一定要到台東立麗大酒店，從一進門你就感動親切的服務以及台東人的熱情，您從中就可以感受到別的地方所沒有擁有的人情味，從房間內你可以看到一望無際的農田跟遠方的大武山小憩一下品著台東的山茶，熱情的服務人員請您到頂樓的星光酒吧看看太平洋與上面像翡翠般的綠島與雄偉的中央山脈，夜深了抬頭一望敞開你的心靈看著滿天的星斗享受大自然宇宙的連接。

人說台東山好、水好、大海好，來到立麗大酒店可以體會台東獨特的美味食材，精緻的養生套餐融匯了台東所有的美味在您的舌尖上的五感薈萃，當地無污染生產的精食美品讓平常充滿工作壓力的身体獲得舒緩。

用餐過後天上的星星與田間的螢火蟲相互呼應，在細微的蟲鳴下陪伴與您和家人進入夢鄉。

台東立麗大酒店是您來台灣一定要來深度體會的地方，在立麗留下美好的回憶。

(中時電子報)