新台幣兌美元匯價欲小不易，反應在台股，也在萬二波段高檔看回不回，在資金行情熱度尚未退燒前，大股東、法人與主力群等市場大戶，老神在在於檯面上作價作量，仍暫無後顧之憂，主要原因還在於國安基金並未退場，政策面持續作多。

周一上市股票亮燈漲停者，在上周五稍事短暫休息後，今再度暴增至41檔股票，包括巨大、宏遠、南紡、士紙、榮創、十銓與達能等都演出亮麗。而單日漲幅逾5%者，更高達77支股票。

上櫃方面，計精材、桂盟、光洋科、曜越、健亞與漢磊等43檔股票亮燈漲停，而單日漲幅逾5%者，進一步達79支股票。

上市、櫃逆勢下挫者，包括合一、中天、同泰、亞諾法、懷特、杏國、順藥與云辰等計13支高掛跌停板；而單日跌幅逾5%，則進一步達40檔股票。

成交量方面，上市交投前10名股，包括群創、金像電、聯電、友達、中信金、聯合再生、台積電、南亞科、云辰與鴻海等。上櫃成交量前10名，包括太景*-KY、光洋科、漢磊、晟德、精材、健亞、原相、永捷、元太及鈺創等。

(工商 )