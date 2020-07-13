公視《我的婆婆怎麼那麼可愛》本週收視平均達2.76、最高更破3創紀錄，收視最高峰落在彩香（鍾欣凌 飾）被安置在過世的小兒子秉信（許孟哲 飾）和小鷗（黃姵嘉 飾）的婚房，被大美（勇兔林筳諭 飾）說出內心最大的痛時、眼眶2秒泛淚處，每分鐘收視一度破3，催淚劇情讓網友紛紛表示「鍾欣凌太強」、「我跟著一起哭了」。

鍾欣凌表示：「被自己最討厭的媳婦收留，這其實是很不堪的。在勇兔念出那些酸我的台詞時，我不用演就感受到很大的酸楚了，當下真的是難以控制的掉淚。」黃姵嘉則表示：「真的是看不下去，兒女一個個都把媽媽踢走，雖然劇中可以感覺到小鷗對這個婆婆的不滿，但她心很軟又很固執，看到不公義的事情是絕對不會坐視不管的！」

下集《我的婆婆》火寮一哥（許傑輝 飾）掛心婆婆，將連夜到台北守護心愛的彩香，鍾欣凌說：「下一集輝哥就會上來台北陪我了，可以看兩個老人如何擺脫惡媳、渣兒，自己過日子！」而許傑輝在《我的婆婆》播出後相當受歡迎，他受訪時笑說：「其實我原本是要演鍾欣凌的大兒子蘇秉忠那個角色，但我年紀比鍾欣凌還大，我們都很疑惑真的會像嗎？」

後來劇組找許傑輝接演火寮一哥，他表示一聽到角色是農夫，二話不說就答應了，他說：「我自己本身務農20年了，一直在推廣農業，透過一哥這個角色可以讓觀眾看見務農人的樂觀、務實精神，又能展現老人家的幽默逗趣，為長輩提供一個情感的出口。」

許傑輝除了對鍾欣凌展現癡情，也對晚輩張書偉相當有情義，陪伴張書偉度過難關，劇中兩人同睡一張床，許多網友表示支持「一貴CP」，對此許傑輝笑說：「我們其實就是老魯蛇鼓勵小魯蛇，兩個離過婚的男人互相照顧。」張書偉則說：「發貴是沒什麼朋友的可憐小忠犬，只有一哥這個同為單戀所苦的人與他聊心事，可能是因為這樣引起了很多人的共鳴，請大家繼續期待一貴CP接下來的表現喔！」

先前曾說收視破2.87要去加州犒賞演員，因疫情改去蘆洲，如今收視如願達標，大夥認真討論蘆洲行，楊銘威也開始查景點，製作人陳慧玲表示：「大家心裡是滿滿的感謝，雖然真的很熱，但演員們都想為了觀眾拼了！等我們準備好蘆洲的行程會再公告給大家。」《我的婆婆》全劇共40集，每週六晚間9點在公視頻道首播，當天晚間11點在公視+首播，愛奇藝台灣站上架；週日中午12點在MOD(含HamiVideo)、myVideo上架； 週日晚間8點在LINE TV上架。

鍾欣凌表示勇兔台詞酸到讓她不用演就狂掉淚。（公視提供）

下一集《我的婆婆》許傑輝將北上守護鍾欣凌。（公視提供）

許傑輝與張書偉在《我的婆婆》中是忘年之交，被網友拱成「一貴CP」。（公視提供）

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