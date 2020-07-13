高巿府捷運局代理局長吳嘉昌13日在巿議會答詢。（曹明正攝）

高雄巿議員江瑞鴻13日質詢表示，捷運黃線起點Y1至Y2站的1公里，是全線唯一高架段，噪音、交通恐影響居民，建議地下化，高巿府捷運局回應，會向中央轉達地方意見。而目前捷運黃線已在綜合規畫，今年11月會送出環評。

高市府捷運局代理局長吳嘉昌說，捷運黃線預定民國111年動工、工期6年，可行性研究去年5月經行政院核定，今年3月已送綜合規畫到交通部，今年11月將送出環評由交通部轉環保署審查，用地取得也照目前期程處理中。

他指出，原來黃線是全線地下化興建，但行政院去年5月核定可行性時曾表示，基於政府財源，以及整體的計畫效益，希望高雄巿政府能夠評估Y1到Y5站，即正修科大到鳥松機廠預定地路段能採高架，以減輕政府財源的負擔。

巿政府事後研擬3個方案，但不管對於正修科大、澄清湖球場或是高雄長庚，交通衝擊實在太大，所以為回應行政院要求，最後在國七預定路線往北路段才出土進入機廠，而地形上剛好有一個高程，高架設計上也比較順。

對於江瑞鴻建議全線都能地下化，捷運局表示，目前黃線所提的方案雖有高架段，但巿政府知道地方有陳情，議員也有轉交陳情書，所以會在交通部開審查會時，把地方意見帶到部裡面報告，全力爭取全線地下化。

江瑞鴻另提到，Y1出口只有1個，設在南側卻是面向公墓，出站只有「先人睡覺」，人口居住的北側反而沒有出口。吳嘉昌答覆，原公墓處屆時會取得17公頃土地，除供機廠設施使用外，亦會辦理土地開發。而北側因為已有新成屋，屬已開發區，土地取得較困難，但會繼續努力。

(中時 )