宋念宇（小宇）近期因應疫情大多宅在家，趁此機會不定時開直播與歌迷互動，曲目和歌單都超隨性，常讓熱情歌迷點播到欲罷不能，小宇去年發行單曲〈默念你〉、以及今年的〈臉〉，歌迷不斷敲碗新專輯與演場會，為了回應大家熱烈支持，小宇日前在他的YouTube頻道推出全新計畫「宇你轉圈圈」，分享他的私房高難度轉音技巧，第一集「終於說出口」上線三天吸引超過上萬名歌迷觀賞，俏皮內容更釣出同門師兄蕭敬騰留言「想打你」，小宇見狀撒嬌回應：「輕輕的可以！」顯見兩人的好交情。

影片中的小宇不溫不火地介紹各種高難度轉音技巧的演唱，小宇一開始就說：「歡迎大家留言點歌，但我不會唱喔。」一本正經的厭世搞笑風格既反差又吸睛；小宇在第一集中，以歌曲〈終於說出口〉詮釋三種轉音版本，分別是直來直往版、原版、轉到你會吐版，小宇笑說：「這樣唱歌很好玩，可能有些人會覺得不是那麼好聽，沒那麼正常，也有人會說這根本不是唱歌只是炫技，但我想跟大家分享，如果沒有能力怎麼炫技呢，大家都覺得我愛唱轉音，但其實轉音只是我的一部份啦！」

小宇近日推出新企劃「宇你轉圈圈」。（喜鵲娛樂提供）

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