日本伴手禮業者紅馬-KY（2928）業務雖受新冠肺炎疫情衝擊，但受惠故鄉納稅業務強勁成長，2020年上半年營收仍維持成長、改寫同期次高。展望後市，公司預期故鄉納稅業務可望逐季成長，補助措施可望降低伴手禮業務衝擊，對下半年營運審慎樂觀看待。

紅馬2020年6月自結合併營收3.35億元，月減5.38％、年減28.65％。因時序步入淡季，第二季合併營收10.01億元，季減49.22％、年減14.01％，降至4年半低點。不過，累計上半年合併營收29.77億元，仍年增達12.94％，改寫同期次高。

紅馬表示，上半年伴手禮業務受疫情衝擊影響甚大，營收年減達4成。但受惠「Furusato 360」跨平台效益逐步顯現，帶動上半年故鄉納稅業務營收年增達7成、故鄉納稅總捐款金額達22.1億日圓，帶動上半年營收仍年增13％、創下僅次於2017年的同期次高。

紅馬指出，「Furusato 360」已攜手日本電商龍頭網站樂天（Rakuten）、主要故鄉納稅入口網站FURUNAVI等超過10個入口網站，共同推廣故鄉納稅電商平台業務。預計下半年可望再增加入口網站合作，藉由多渠道化效益持續顯現，維持故鄉納稅業務穩健成長。

至於伴手禮業務方面，紅馬表示，為防範新冠肺炎疫情擴散，日本政府自3月初起陸續實施出入境限制等相關規定，4月中旬更宣布全國進入「緊急事態」，致使日本國內外旅遊及伴手禮業者受到嚴重衝擊，使公司上半年伴手禮業務營收年減達4成。

為彌補旅行相關伴手禮銷售受疫情衝擊，紅馬加強在日本政府自去年10月起主導的「次世代住宅POINT」網站上販售民生消費用品，上半年合計挹注近9億日圓營收貢獻，對降低伴手禮業務受衝擊程度不無小補。

展望後市，紅馬對下半年展望維持審慎樂觀態度。針對故鄉納稅業務，公司將持續尋求與其他大型入口網站合作，增加地方自治體滲透率與故鄉納稅回禮曝光度，預期在「Furusato 360」跨平台規模效益持續顯現下，今年故鄉納稅業務可望逐季成長。

伴手禮業務方面，紅馬雖預期短期內不會明顯回溫，但在疫情逐步受控前提下，為促進日本國內觀光復甦，日本政府預計第三季推出「Go To Campaign」補貼計畫，其中將針對旅遊業與伴手禮等產業提出重點補助，待該計畫正式實施後，公司伴手禮業務可望受惠。

(時報資訊)