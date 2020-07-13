台幣持續升值，資金行情湧入台股，外資在台股持續加碼。根據台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場累計買超128.23億元；累計今年以來至7月10日止，外資累計賣超5,486.04億元。外資總持有股票市值為15兆3,812.86億元新台幣，占全體上市股票市值的41.93％，較7月3日的14兆9,669.06億元新台幣，增加4,143.80億元。

在個股部分，晶圓雙雄居上周外資買超前兩大個股，其中，台積電(2330)股價再創歷史新高，上周外資買超59,532張，聯電(2303)買超50,643張居次，鴻海(2317)買超35,060張排三。

賣超方面，元大金(2885)上周居集中市場外資賣超第一大個股，總計賣超22,278張，英業達(2356)、中信金(2891)分居第二、三大，賣超張數分別為：17,017張及13,955張。

(時報資訊)