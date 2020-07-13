國軍「漢光36號」演習實兵演練今日正式展開，參謀總長黃曙光上將前往高雄地區，視導國軍第四作戰區「生物疫病暨軍民醫療能量整合」演練，驗證國軍各部隊遭遇生物戰劑攻擊的應變能力，提升戰場存活率。

黃曙光上午由第四作戰區指揮官傅正誠中將及軍醫局長陳建同中將等人陪同，前往岡山榮家視導此次演練。他表示，生物戰劑不同於化學戰劑，各部隊在遭遇生物戰劑攻擊時，除做好現場災害管控及人員裝備消除作業，並應置重點於生物戰劑的偵檢與採樣，以利後續的醫療作為，同時針對消除作業用水也應妥善處置，避免對人員或環境造成二次的傷害。

黃曙光強調，國軍化學兵部隊是執行化學及生物戰劑消除作業的主力部隊，各項裝備必須走在科技尖端，相關單位應針對戰爭的多元型態，研擬化兵裝備採購及人員訓練事宜，使基層部隊具備操作偵檢設備的能力，進而整合民間資源，有效提升國軍面對生物疫病威脅的應變、處置能量。

(中時 )