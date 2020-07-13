振興三倍券將於15日上路，台南市長黃偉哲日前透露將抽中房子、汽車、電動車等多項大獎，笑稱「五子登科」。台南市政府經發局今日（13）公布活動辦法，民眾於7月15日至12月31日，只要持消費滿200元以上的發票或指定市場／夜市發放的登錄劵，即可登錄參加抽獎，獎品總值超過千萬元。

黃偉哲表示，本次獎項包含大獎為全新美屋、納智捷S3轎車、五星級總統套房、帆船遊程等，他笑說，自己也會參加抽獎，如果真的抽中房子、汽車，「我會捐出來！」

台南市政府經發局長陳凱凌則說，活動將於每月15日抽出大獎，民眾只要持營業地點為台南的店家，所開立的發票，或指定夜市、市場發放的登錄券，即可上「台南振興遊購站」登錄。發票登錄單筆消費滿200元即可獲得1組抽獎序號，消費滿400元可得到2組序號，單筆登錄最高可獲得100組抽獎序號。

另，民眾持紙本三倍券到台南公有市場自治會或指定夜市管委會，可兌換市場、夜市專屬抵用券，獲得登錄序號，200元三倍券可換抵50元4張、1組序號登錄券，500元三倍券則可換抵50元10張、2組序號登錄券，提供民眾小額消費。

此外，為鼓勵民眾及店家使用行動支付，南市府攜手一卡通公司，同步推出振興回饋方案，於台南指定店家使用LINE Pay一卡通，筆筆消費最高加碼20％，還有早鳥回饋400點（指定銀行最高600點）、抽獎樂返點5000點等眾多超值優惠。

(中時 )