LINE 台灣於今（13）日舉辦「LINE CONVERGE 2020 年度記者會」。發展至今LINE已成為橫跨通訊、娛樂內容、數位行銷、電商、金融科技、虛實融合OMO（Online Merges with Offline）六大產業領域的數位平台，在用戶倚賴程度越來越高的前提下，LINE如何發揮社會責任，扮演好平台的角色？

LINE自2019年與行政院及四家查核夥伴共同啟動「LINE數位當責計畫」，查證平台上線一年來，錯假訊息的總舉報人次已累積近17萬。今年完成串接警政署165反詐騙資料，讓用戶可直接在「訊息查證官方帳號」中檢舉可疑帳號或可疑網址，快速比對並阻止可疑帳號與可疑網址的傳散。

延續「LINE 數位當責計畫」的使命，LINE在會中宣佈正式與均一平台教育基金會展開三年的合作，並於今日正式開啟均一平台教育基金會公益帳號。雙方的合作首波將以「科學媒體素養」課程出發，培養學生對訊息思辨的能力。均一平台教育基金會董事長兼執行長呂冠緯在分享時表示：「在這個變化急遽的資訊世代，以線上工具和資源輔助學習，已成為無可避免的趨勢。均一將與 LINE 攜手合作，藉由科技與教育的串聯，擴大學習的「智慧入口」，讓教育不再受限於時空，讓每一位教學現場的老師都可以開啟數位教學的第一步。」

針對與均一教育平台的合作，LINE台灣總經理陳立人表示，LINE了解到塑造健康的網路平台是LINE的責任。而均一平台在教育內容數位化上、教師培養、教師備課等領域提供多樣工具，在教育數位化的領域的佈局十分全面完整。期待透過與均一教育的合作，整合LINE本身在數位科技上的長才，為協助推廣數位媒體識讀盡一份心力。

(科技)