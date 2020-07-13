邵雨薇獨挑大樑的舞台劇作品《昨夜星辰》近日正在巡演，同時間她正在準備三立偶像劇《天巡者》的拍攝作業，將於劇中飾演女主角孟婆（孟心語），與鍾馗（賀軍翔）展開浪漫奇遇；不僅如此，處女座的邵雨薇將於九月這個迎接自己31歲生日的月份，舉辦生日Live音樂會與粉絲同歡；門票將於17日中午12點在寬宏售票系統開賣。

《昨夜星辰》六月底結束北部三場演出後、馬上緊接七月初於「台中國家歌劇院」中部場次的演出，場場爆滿，也有觀眾鼓起勇氣，特別致訊粉絲專頁，獻上對雨薇的祝福以及洋蔥味滿滿的觀後心得，叫好叫座，本週末（18、19日）《昨夜星辰》即將在高雄衛武營演出，最終場則是10月24日在台南劃下句點。蠟燭多頭燒的邵雨薇，排練完舞台劇作品，卸下重擔不到12小時，又趕赴拍攝《天巡者》，令她自嘲「快斷線」；邵雨薇「那個女孩」生日Live音樂會將在9月19日於信義劇場 Legacy Max舉辦，邵雨薇將會以多重角度為大家展現「那個女孩」的不同面向，與粉絲歡度31歲生日。

邵雨薇將於九月舉辦生日音樂會。（寬宏藝術、寬宏音樂提供）

(中時 )