不只是大人，小孩子長期頭痛也不能大意！一名11歲女童長期頭痛，某天凌晨被父親發現趴倒書桌上，失去生命跡象，送醫搶救時連屍斑都已出現。經過驗屍才發現，女孩死因竟然是「腦中風」，連醫師都大感吃驚。

小兒科醫師陳木榮在《醫師好辣》節目上分享待急診時的案例，他表示某晚急診室電話響起，同事跟對方說「這種送過來沒有用，不要送過來」，但對方仍堅持要送。結果是一對父母帶11歲女兒來急救，但女童早已死亡，在救護車上急救無效，到他院急救30分鐘確定死亡，但女童父母不肯放手，辦出院手續後轉到大醫院，盼望奇蹟出現。

「那是我這輩子唯一一次幫屍體急救」陳木榮說，女童身體早已冰冷，甚至已開始出現屍斑。女童父母說，女兒平時就有偏頭痛毛病，前晚10點多女兒表示頭很痛，他們不以為意，叫她早點睡，睡著就不痛了。

不料爸爸凌晨起床，發現女兒房間燈還亮著，開門一看女兒趴在書桌上，失去呼吸心跳。最後驗屍結果出爐，女童死因為「出血性中風」，原來女童竟患有「先天性動靜脈畸形」。

陳木榮說明，動脈的血液要回到靜脈時，需透過中間的微血管，但女童沒有微血管的部分，因此動脈出血力道過猛時，會造成頭痛、抽續及抽筋的情況，而血管瞬間爆裂時，可能會導致出血性中風，這種症狀每千人便會出現一人。

(中時電子報)