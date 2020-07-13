國民黨立委陳以信今日於立法院所召開「監察院人事案」公聽會上發言表示，監察院長被提名人陳菊甫從總統府秘書長去職，就要來監察院，「剛關上總統府的門就打開監察院的門」，「好像小叮噹一樣，等都不用等，一開門就抵達，把監察院的門當成任意門。」

陳以信指出，日前送至立院備審的監院人事資料，完全沒提到監委黨籍，為何考試院人事資料有附上黨籍，監察院就不敢附？

陳以信說，這次監院人事案，政黨色彩太濃，政治酬庸太嚴重，讓外界認為有「政治打手之嫌」。未來這些監委辦起國民黨的案子應該很厲害，但民進黨的案子辦得下去嗎？這也是外界最大的質疑所在。

陳以信指出，一般來說，各國的監察使都會設置旋轉門條款，通常都要離開利害關係職位2年以上。而這些基本原則就因蔡總統提名陳菊而被打破。

陳以信表示，陳菊以前是民進黨的全國輔選大將、地方首長，過去也官司纏身，爭議最大。現在看來，當初陳菊根本是為了接任監察院長，才辭去總統府秘書長，一點都不避嫌。蔡英文總統此舉也是陷陳菊於不義，更會摧毀社會對監察院的信賴。

陳以信指出，如果未來總統府有官員要送監察院調查，陳菊敢辦嗎？敢辦到陳菊嗎？舉例來說，日前總統府的密件外流案件，陳菊當時是總統府秘書長，有沒有責任，要不要查？監察院要打老虎，還是要打假球？這種狀況不是想像，而是恐怕馬上要發生。

陳以信表示，陳菊過去在擔任高雄市長期間，發生多起下屬犯案，包括機要趙嘉寶貪汙瀆職收賄判11年、環保局長蕭裕正利用職務詐取財物判2年、兵役局長趙文男收受贓物判1年4個月、市府顧問張國明詐欺取財判1年、環保局長李穆生洩密罪判1年2個月等等。

陳以信指出，陳菊用人不清、識人不明、督導有失、管理有過，根本不適任監察院長，自己應該主動退出提名。蔡英文總統也難辭其咎，應向社會道歉。

(中時 )