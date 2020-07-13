美國商會調查顯示，在香港的多數美國企業對於「港版國安法」。長期來看，三分一的受訪美企將考慮轉移資產或業務。

綜合外媒報導，美國商會在7月6日至9日的調查顯示，有183個或15％的會員企業回覆，調查結果顯示，36.6％的受訪企業對「港版國安法」感到擔憂，有51％感到「極度擔憂」。超過三分二的受訪企業比一個月前更加擔心。此外，65％受訪者對其適用範圍及執法解釋模糊表示擔憂。約61％受訪者憂心香港司法體系的獨立性。約半數受訪者對香港的全球金融中心地位和高度自治受侵蝕表示擔憂。

受訪者提及的其他疑慮，還包括數據安全性、人才外流、他國政府的報復措施。罪犯遭遣送至中國的可能性，被46％左右的受訪者視為是改變形勢的重大因素，17％受訪者認為不是。

約49％受訪者稱「港版國安法」對其業務有負面影響，僅13％認為影響正面。約30％受訪者考慮在中長期內將資本、資產或業務移出香港，5％表示考慮在短期內這麼做。逾半數受訪者稱，他們感覺在香港居住與工作比較不安全。約半數受訪者表示個人考慮離開香港。

(工商 )