艾美特-KY(1626)指出，近日長江水位因連日暴雨而急速上漲，艾美特九江廠地勢較高，且有進行投保，目前暫無水患疑慮。而公司6月營收回升至13.75億元，主要來自風扇銷售旺季，但因全球疫情持續，對下半年業績持保守看法。

近期長江水位暴漲，鄱陽湖指標性測站水位更是突破歷史新高，長江沿岸深受水患所苦。艾美特指出，九江廠距長江中下游約1.5公里，廠區地勢較高，距離廠區的長江河床亦較高、較寬，暫無水患疑慮，但公司已經做好萬全防洪準備，除增加防水板防患，也將公司重要資材搬遷至高樓層。保險方面，公司存貨投保人民幣2.7億元、固定資產人民幣5.8億元，若發生災害都可獲得理賠。

由於氣溫飆高，加上首季買氣遞延、618電商活動刺激，讓電扇需求正旺，艾美特6月營收13.75億元，月增1.6％，年增24.4％，不但來到今年高點，也是連續第四個月站穩10億元以上，累計上半年營收55.5億元，年減12.3％。

雖然6月營收表現不錯，但下半年還是保守觀望，公司認為，主要來自全球疫情對整體市場仍十分嚴峻，接單能見度尚不明朗，公司對下半年持保守看法。下半年營運仍然以持續強化工廠效率、新品開發與創新、深圳九江兩廠的有效整合加上成本控制為努力目標。

艾美特位於深圳工業區舊廠土地開發案，2019年如期動土開工，目前仍在興建中，艾美特舊廠位於廣東省深圳市寶安區石岩街道艾美特工業區內，為艾美特1991年赴深圳設廠的舊廠原址，待興建完工後，初期規劃暫以自用及出租為主。

(時報資訊)