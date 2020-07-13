台積電等績優股帶頭衝，台股大漲近140點作收！合一(4743)、合世(1781)、亞諾法(4133)、順藥(6535)、杏國(4192)、中天(4128)等近期飆股遭逢居高思危獲利了結賣壓打至跌停板，撤出的資金轉戰有基本面的電子股及資產股等，本週將舉行法說會的台積電(2330)扮演台股多頭總司令，今天收盤股價再創新高，有業績及題材的中小型股也跟著強出頭，曜越(3540)、光洋科(1785)、愛普(6531)、士紙(1903)、漢磊(3707)、晶焱(6411)、眾達-KY(4977)、巨大(9921)、聰泰(5474)、精材(3374)、申豐(6582)等以漲停板作收。

今天除息的新日興(3376)及雙鴻(3324)等高價股亦因第3季旺季可期，除息首日順利填息，在績優股領軍下，台股指數開高走高，順利站上12200點，再創逾30年來新高，終場加權股價指數12211.56點，上漲137.88點，成交量為2092.52億元；OTC指數為172.84點，上漲0.94點，成交量753.06億元。

今日上市各類股以造紙類股表現最佳，上漲3.27%，其次是汽車類股及玻璃類股，分別上漲2.65%及2.19%，表現較差者為資訊服務類股、生醫類股及觀光類股，其中資訊服務類股下跌1.56%，生醫類股下跌1.23%、觀光類股下跌0.11%；上櫃部分，表現最佳為遊戲類股，上漲3.77%，表現最差為生醫類股，下跌3.73%。

就技術面來看，今天台股在台積電續強帶動下，指數開高走高，終場大漲137.88點，以12211.56點作收，順利站上12200點；近期台股在資金簇擁下震盪走高，雖然上週因大立光(3008)法說會釋出利空，且美國疫情持續擴大，新增確診人數不斷創下新高，多州重啟計劃遭到暫緩，造成台股漲多後拉回，但今天隨即大漲創高，顯示台股多頭氣勢旺盛，由於目前技術指標仍是多頭排列，且市場資金充沛，加上全球股市未見重大利空，本週台股可望持續多頭走勢，預估本週台股指數區間在12100點上下300點。

復華數位經濟基金經理人游秋華表示， 因美股那斯達克指數續創新高，帶動台股週一同步走強，接下來資金行情是否延續，關注重點在於晶圓代工龍頭大廠周四舉行的法人說明會業績展望；另外就是外資對台股的態度變化，可進一步留意高價電子股籌碼穩定性及IC設計等族群比價效應是否延續、蘋果供應鏈指標個股股價表現，以及展望較佳之ABF、均熱片、Server應用相關供應鏈輪動延續性。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，就國際環境分析，目前全球熱錢與資金充沛程度堪比2008~2009年，持續有利風險性資產表現，另外，WTI期貨彈回35~40美元區間，FED開始買公司債，違約風險已可控；不過，亦需留意二變數：一、二次疫情爆發延後經濟重啟，可能影響第三季經濟復甦動能；二、中美貿易戰升溫比預期提前2個月，5月15日美國宣布新一波華為禁運令，禁運規格是否提高及中國是否報復都需觀察，以及目前川普民調落後，這將是第三季股市最大之變數。就技術面來看，台股漲多之後，第三季震盪幅度將加大，指數衝高後修正可能性大增，投資人短線追高宜留意風險。

沈建宏指出，就長線角度分析，疫情與油價造成的衝擊，今年第一季可能是企業獲利谷底，第二季可能是歐美經濟谷底，預期下半年全球景氣逐步復甦，不過，急單效應後可能的庫存調整，加上中美貿易戰再度升溫，預估第3季以前加權指數以在11000~12000為主，短線類股輪動與高檔震盪機率高，預期第四季至明年第一季指數仍有表現機會，因此若第3季指數拉回仍是長線的買點。類股操作上，預期第三季部分傳產股可望成為資金避風港，科技股則為個股表現，看好5G、MiniLED、資料中心供應鏈、高股息殖利率個股等。

(時報資訊)