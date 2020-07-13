LINE今（13）日舉辦LINE CONVERGE 2020年度記者會。針對內容服務上，除了宣布針對LINE MUSIC全新AI推薦功能、去人聲跟唱等功能，還有針對LINE貼文串的更新外，LINE今年將持續發力自製短影音節目，也將推出全新的原創戲劇《黑喵知情》，讓LINE成為台灣人最喜歡流連往返的內容大平台。

LINE TODAY「TODAY看世界」至今年6月15日已完成155集短影音節目製作，創下超過3200萬觀看人次。（LINE提供／黃慧雯台北傳真）

LINE TODAY於201911月開始製作原創短影音內容「TODAY看世界」，逐漸培養出LINE用戶對國際新聞高敏感度，至今年6月15日已完成155集短影音節目製作，創下超過3200萬觀看人次。除了已推出的短影音節目外，今年第三季LINE TODAY將再次打造兩檔週間帶狀的理財節目，一個是每日分享投資新知的「TODAY大投家」，另一個則是「理了財知道」，邀請各領域理財專家與網友討論生活大小理財事。

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LINE TV與酷斯本媒體聯合製作的原創戲劇《黑喵知情》，是台灣首部以「寵物溝通師」為主題的自製劇，將於8月2日起，每週日晚上10點於LINE TV和民視首播！而為支持藝文產業夥伴，LINE TV攜手UDN，預計於今年第三季推出「藝文專區」，由故事工廠打頭陣，帶領近20家表演團體將精彩的戲劇表演上架數位平台，讓喜愛表演藝術的觀眾能隨時在線上欣賞。而因疫情促進線上學習變成顯學，更讓我們思考如何透過LINE的平台支持學習與網路科技的結合，因此特別在LINE TV開闢「語言學習館」，由空中英語教室，推出了「大家說英語」和「空中英語教室」的【影音內容訂閱方案】，鎖定社會新鮮人、小資族和進修上班族。

為了提供玩家一站式的遊戲服務，全新的 PC 遊戲平台 LINE POD（LINE Play on Desktop）已於上半年正式推出。7月16日將獨家全新推出大逃殺類型的「獵人競技場: 傳奇」，8月份則將推出MMORPG（大型多人線上角色扮演遊戲）類型的「EOS Online」。未來LINE POD將逐步導入更多不同類型的PC線上遊戲和手機遊戲，滿足更多玩家的遊戲需求。

(科技)