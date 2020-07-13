巨大硨磲貝失蹤4天尋獲，墾管處將查是否人為。(讀者圖供／謝佳潾屏東傳真)

巨大硨磲貝失蹤4天尋獲，墾管處將查是否人為。(讀者圖供／謝佳潾屏東傳真)

巨大硨磲貝失蹤4天尋獲，墾管處將查是否人為。(讀者圖供／謝佳潾屏東傳真)

墾丁後壁湖海域9日發生巨大硨磲貝疑遭竊，不僅在潛水界掀起熱議也引起公憤，直到近日終捎來好消息，有潛客在距離疑失竊點20公尺外的沙地上發現它還活著，墾管處目前正在調查是海流或人為所致，並研議如何安置。

據了解，有名教練9日帶潛客到後壁湖潛水時，發現海中有顆巨大硨磲貝疑遭竊，現場僅剩一條條足絲，他們見狀後怒將所見情況PO網，立即引起網友一陣撻伐。直到近日有潛客在海中發現它的蹤跡，大家才鬆一口氣，不過發現點是在距離疑失竊點約20公尺外的沙地上。

潛客指出，自從硨磲貝失蹤消息傳出後，好幾日都找不到，就連沙地也沒有，直到墾管處釋出要以「重大竊案」辦理後，才又在本來就搜尋過的沙地上尋獲，加上最近又沒有颱風，所以懷疑會不會是竊盜者怕遭重罰，才會趕緊物歸原主。

墾管處指出，目前正調查硨磲貝失蹤是海流或人為所致，若證實是人為，將依違反國家公園法開罰，此外，因硨磲貝的根部有受損，將研議如何安置保護。

台灣潛水公司執行長陳琦恩表示，硨磲貝若真被偷走，頂多也只能賣幾千元，不過損失的觀光財卻難以估計，硨磲貝被稱為「貝中之王」，最大可長到1公尺，與珍珠、珊瑚、琥珀同被西方譽為「四大有機寶石」。

(中時 )