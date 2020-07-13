新北市長侯友宜與桃園市長鄭文燦日前在一場活動合體，向中央爭取統籌分配稅與一般補助款，六都紛向中央搶補助，台中市長盧秀燕13日表示，台中市名列全台第二大城市，人口數突破281萬人，但中央統籌分配，只排在六都第4，且分配金額不到六都總額1／6，呼籲中央正視中台灣發展的關鍵時刻，急需中央挹注資源全力拚建設。

中央分配六都的補助款，是地方重要建設財源，台中市在109年度獲配中央統籌分配稅款280.49億元、一般性及專案補助款78.26億元，合計358.75億元，占6都獲配財源總額2353億元的15.24％

別忘了台中！盧秀燕表示，台中市已名列全台第二大城市，人口數高達281萬人，中央統籌分配六都中排名第4，分配金額不到六都總額的6分之1，中央要正視中台灣發展的關鍵時刻，亟需中央挹注資源，讓台中市能全力拚建設。

財政局強調，攸關政府財源分配的財政收支劃分法已超過20年未修正，在中央秉持「地方財源只增不減」原則下，使北、高兩直轄市長期獲中央豐沛財源挹注，重大建設多已完成；中部基礎建設尚待興建，中央應多多挹注資源建設。

市府呼籲中央，應盡速修正財政收支劃分法，擴大釋出財源，把餅做大，並檢討現行中央統籌分配稅款的分配指標權重，秉持公平、公正原則分配地方，落實北、中、南均衡發展政策。

(中時 )