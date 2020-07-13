今有最新民調公布新北市長人選的適任度和支持度。結果顯示，現任新北市長侯友宜以高達82.4％的適任度、遙遙領先衛福部長陳時中的36.8％。如果是陳時中單挑侯友宜的話，侯以59％的支持度，遙遙領先陳時中的22.2％。資深媒體人吳子嘉對此結果感到訝異，沒料到陳時中的支持度竟不到侯友宜一半，看來民進黨若要奪回新北，可能要考慮其他更強人選。

《美麗島電子報》今公布最新民調，針對幾為新北市長可能人選的好感度進行調查，結果顯示侯友宜以76.7%的支持度，遙遙領先陳時中66.8%、蘇貞昌38.8%、蘇巧慧21.2%、韓國瑜18.4%，未明確回答則有7.3%。顯示新北市民對侯友宜的好感度最高。

不過，《美麗島電子報》董事長吳子嘉在這份民調中發現有趣的觀察。吳在《美麗島電子報》撰稿表示，雖然侯友宜和陳時中的人氣都很旺，但是談到新北市長適任度，結果顯示，依序為侯友宜82.4％、陳時中36.8％、蘇巧慧12％、韓國瑜10.9％。吳子嘉更在民調中發現，有高達80.5％的泛綠選民認為侯友宜適合當新北市長，陳時中為49.5％，蘇巧慧為22.9％，韓國瑜僅2.5％。

當民調進入一對一PK狀態，如果2022新北市長由侯友宜PK陳時中話，結果顯示，侯友宜的支持度為59％，陳時中則為22.2％，兩人差距竟高達36.8個百分點。適合度和支持度有落差的原因，通常是「只要認為某位候選人不適合，選舉時就不會把票投給這個人」。

(中時電子報)