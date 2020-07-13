行政院人事行政總處擬具「聘約人員人事條例」草案，遭質疑恐破壞文官體制、開後門，引發外界批評。對此，行政院長蘇貞昌今(13日)表示，「這是扭曲了啦、歪了啦」。

行政院人事行政總處擬修訂《聘約人員人事條例》，將國考公務員和聘約人員「兩軌制」，聘約人員若符合資格，進用滿三年後就能成為「準公務員」。對此，國民黨革實院長羅智強在臉書狂酸，「十年寒窗無人問，一張黨證秒升天」。至於，前國民黨立委孫大千則痛批，這真的是「沒有最貪，只有更貪」。

另外，有網友則批，「走後門的太多，門都歪了」、「民進黨好好想想，強推這個法案好嗎？趁勢撤回吧」、「哇！以後黨證這麼好用?將會水漲船高?」。

針對外界批評，蘇貞昌今出席活動時回應，這個聘約人員跟公務人員完全不相關，也不會去妨礙任何行政機關既有人力和相關法制，若是競選來的首長帶來的機要，也不會變公務人員，另外，因為有些政府場館，因考量醫療、科技等部門需要特別人才，行之有年，有一定意見，才先行徵詢意見，應該在晉用、福利、約制等有規範，才會弄草案徵詢各方意見，「請各位多多指教，但不要扭曲了」。

(中時電子報)