黃鐙輝、李又汝、林孫煜豪主演民視金鐘劇《無主之子》改編自真實社會事件，12日播出大結局，林孫煜豪飾演無國籍的新台灣之子「子涵」滿18歲，因為沒有身分，多年來躲躲藏藏打黑工，在某次少年圍毆事件，子涵被誣陷為殺人兇手，一向被歧視誣陷慣了的子涵不願被嫁禍認罪，選擇了和當初父親文誠（黃鐙輝飾）一樣逃逸。完結篇收視衝上全國第五名，同時段排名第一，平均收視1.36，其中媽媽小蘭（李又汝 飾）和子涵母子相認橋段，讓收視衝高到2.9。

李又汝看到許多觀眾對於《無主之子》評論讓她非常感動。（民視提供）

李又汝說《無主之子》這麼寫實沉重的戲，可以有這麼多觀眾收看，真的非常不簡單，儘管在最後一集被許多人罵「媽媽很自私」，也有觀眾為李又汝抱屈「為甚麼要罵媽媽，明明是大家要她離開」，李又汝對於觀眾反應又驚又喜，也直說第一次被罵這麼開心。

林孫煜豪表示，母子相認的那場戲，要表現出「表面」無感但內心複雜，不知該怎麼反應的情緒，拍攝當下自己也很緊張，深怕沒能好好傳達角色心境，不過播出後收到許多好評回饋。林孫煜豪讚導演拍攝手法有很多驚喜，也因為演出「黎子涵」這個角色，不僅去夜市學炸鹹酥雞、到工地當做工的人、資源回收場分類垃圾，讓他從角色看人生，幸運地體會不同生活，受益良多。

林孫煜豪（中）為了《無主之子》特地學習如何炸鹽酥雞。（民視提供）

黃鐙輝表示，聽到高收視心情非常激動，謝謝民視與列夫特文化公司製作這部好戲，身為演員非常榮幸。他期待這部戲讓大家看到歧視的嚴重，很多人根本看不見，甚至把歧視當成日常而不自知。也要謝謝飄洋過海、離鄉背景到台灣工作，為家人、為生活的所有移工們對台灣的付出。

導演簡學彬（左）客串《無主之子》。（民視提供）

《無主之子》完結篇驚見在第二集去世的阿海（孫綻飾），讓觀眾相當感動。（民視提供）

本週日即將播出由青睞影視製作的輕喜劇《三春記》，劇中陳美鳳飾演可愛的「阿嬌」經歷3段感情，1次被老公打、1次被男友騙，第3次邂逅忠厚老實的夏靖庭，才又再踏入婚姻，但她已對感情缺乏安全感，想靠性事綁住另一半，沒想到夏靖庭竟是個不舉男，陳美鳳於是開始鑽研壯陽補精，鬧出一連串笑話。《三春記》分為上下兩集，在7/19(日)、7/26(日)週日晚上10點民視無線台首播。

陳美鳳、夏靖庭主演輕喜劇《三春記》7月19日將播出。（民視提供）

民視輕喜劇《三春記》，由陳美鳳及夏靖庭主演。（民視提供）

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