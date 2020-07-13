國民黨前副祕書長蔡正元今早在臉書以「川普的教訓」為題發文，指美國總統川普多項施政錯誤，包扦發動貿易戰、對華為科技戰、輕忽新冠肺炎、不解決種族問題及貧富不均的問題，光吹牛一些民主的口號，跟印度有何差別？

蔡正元說，川普號召「讓美國再次偉大」，贏得美國總統寶座；川普的目標是對的，但方法卻是錯的，而且錯的離譜，錯在「不按經濟規律辦事」。川普一開始以為對世界各國發動貿易戰、重簽貿易協議，就可以改變世界市場的供需規律，這證明了川普侄女出書說，川普的賓州大學學歷是買來的。

他說，川普再以為對著華為發動科技戰，就可以封鎖中國的科技發展，把中國打入落後國家，永遠追不上歐美日。川普也不了解，科技發展的基礎光看網路新聞是看不出來的，看著科技論文的數量，就知道中美科技的差距沒有美國想的那麼大，也沒有中國想的那麼小。

蔡正元表示，川普輕忽了新冠肺炎，美國有足夠的人力物力應付新冠肺炎，但是美國的聯邦制度、社會體制無法全國一盤棋，還有川普推卸領導責任、荒腔走板，把表現領袖的機會糟踏掉了。

他指出，川普的白人警長心態，不去解決黑白種族問題，不去解決貧富不均的階級問題，這些問題近十幾年來日益嚴重。荒誕不經的川普言行，更徹底惡化了美國內部問題，而這些問題使得美國自詡的民主、人權、法治、美國夢、人生而平等，通通成了笑話。

蔡正元強調，任何一個國家面對經濟、瘟疫和天災，就是檢驗制度好壞的最佳機會，美國的制度和領導人產生方式，無疑的通不過最近的檢驗，光吹牛一些民主的口號，跟印度又有什麼差別？

(中時 )