高雄市鳳山區一名47歲洪姓女子，10日被友人發現死在自家床上，警方歷經數日追查，已將涉有重嫌的洪女老公駱姓男子緝捕到案。據了解，洪女生前除了和駱男有感情糾紛之外，對離婚、財產問題也多有爭吵，目前已被警方以殺人罪嫌送辦。

據《ETtoday》報導，洪女友人上10日上午11時許前往她家，但呼喊、敲門都沒有人回應，於是找來鎖匠開門，入內後發現洪女躺在床上，已經沒有呼吸、心跳，嚇得急忙報案。警方對此深入追查，將嫌疑人鎖定為洪女老公駱男。

報導指出，駱男是洪女的第二任丈夫，但洪女之前曾有過一段婚姻，與前夫育有一名已成年兒女，去年才認識40歲的駱男，發展出姊弟戀，於今年初結婚。但兩人婚後才發現生活習慣相差太大，於是時常發生爭吵，洪女日前曾表達想要離婚，更直接搬回位於鳳山的娘家。

但駱男不甘心就這樣放手，連當初結婚時送的金飾也想討回，不過洪女不肯歸還，沒想到卻因此導致駱男心生殺機。駱男10日凌晨跑到洪女娘家，兩人發生劇烈爭吵，當時洪女家人雖然知情，但卻沒有發現異狀，等到友人發現卻為時已晚。

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(中時電子報)