林強、杜篤之、李屏賓、廖慶松、黃文英、張震難得齊聚。（金馬執委會提供）

2020金馬電影大師課13日在台北文創大樓文創會所展開，特別邀請侯孝賢導演馳名國際影壇的御用夢幻團隊，包括演員張震、作曲家林強、剪接指導廖慶松、攝影指導李屏賓、聲音指導杜篤之與藝術指導黃文英等6位重量級影人，傳授獨門心法與寶貴經驗。正式開課前，他們齊聚一堂大師課論壇，和台下學員分享與侯孝賢合作多年方式與挑戰。

張震在15年前的電影《最好的時光》與侯導展開合作，張震笑說當時拿到的劇本只有一張紙，令他印象深刻。侯導對文學的重視也對他的表演有很大幫助，除了侯導帶給演員參考的書籍，張震自己也會搜集閱讀更多資料，希望自己可以更接近導演的要求。相較其他合作風格眾異的導演，張震認為侯導要求的難度最高，因為要把自己所學融會貫通，內斂出最自然的一面，雖然很痛苦卻是有趣的經驗。

與侯孝賢導演合作超過45年廖慶松憶起當年在中影遇見侯導的印象：「臉圓圓，笑起來像個小太陽，喜歡模仿、觀察別人，是個樸實可愛的小男孩，沒想到在工作上要求那麼高。」多年來的情誼，令兩人關係像導師、朋友又像家人，連夥伴們都笑稱他們的關係很「曖昧」。與侯導合作《風櫃來的人》讓廖慶松體悟到不一樣的電影拍攝方式，使他開始走向之後「情感邏輯」的剪接方法。

參與過侯導電影演出及音樂製作的林強表示，自己是在當兵時看了《風櫃來的人》，讓當時只看好萊塢電影的他有不一樣的啟發，後來見到導演本人時內心非常澎湃感動，相較其他拍攝團隊的前輩們來說，他有著更多景仰。林強也提到自己原本是一個不善社交的音樂人，是侯導鼓勵他多多與劇組交流，也讓他之後與電影界有更多合作。

藝術指導黃文英則說自己其實是從侯導擔任編劇的《桃花女鬥周公》開始認識侯孝賢，不僅將他作品全數看過，更大膽毛遂自薦寫信給侯導，沒想到真的接到侯導的回覆邀請加入《好男好女》的拍攝，成為她日後與侯導合作的起點。曾在紐約參與百老匯劇場設計的黃文英提到印象深刻的合作經驗是在《最好的時光》中，侯導要求「極度寫實」，要求她在第三段「青春夢」中打造一間可以真實生活的公寓，最好是可以讓演員張震和舒淇宛如平常人般自然地居住生活。

自《童年往事》與侯導展開合作的李屏賓認為拍電影可以學到很多東西，比如他與侯導合作久了，侯導對燈光學習掌控越來越厲害，李屏賓笑稱連自己也被控制了，拍攝時的燈光越用越少，燈光藏得越來越隱密。杜篤之也表示，因爲侯導拍攝時不喜歡人太多，常要求工作人員離開現場，這對收音師來說是個挑戰，不僅要完美收音，還得躲起來不要被侯導看到。杜篤之更說，侯導的拍攝現場很安靜，他們是藉由觀察侯導手上茶杯放下與否，來確定拍攝的起斷點。

「金馬電影大師課」是台灣首度大規模推出涵蓋各項電影專業的影視課程，今年除了固定於11月金馬影展期間舉辦的課程外，搶先於7月13日至15日期間展開第一梯次系列課程，11月的第二梯系列課程預計10月中公布。

(中時 )