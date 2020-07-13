金門縣爆發牛結節疹疫情，農委會今天召開記者會表示，當地疫情有擴大情勢，今天又撲殺24頭疑似感染的牛隻，全縣另有140頭疑似病牛待撲殺。

農委會主委陳吉仲今在防檢局召開記者會說明金門縣的牛結節疹疫情，強調目前已定出3大防疫準則，為的就是要將疫情止於金門縣，這3項措施內容如下：1.往返金門、台灣本島的航空器、船隻都必需做好消毒。2.請海巡署、關務署協助防範走私把關。3.與環保署合作，在全國各地執行噴灑環境用藥驅逐病媒蚊的措施。

陳吉仲說，牛結節疹在亞洲已有12國淪為疫區，研判傳播途徑是依序從南非、北非、中東、俄羅斯、大陸，再傳到金門，目前農委會也在國際上採購1萬劑的疫苗，將用最快的時間提供金門縣的牛隻做全面施打。

根據防檢局統計，金門全縣共有594場養牛場，共計6282頭牛，其中畜試所的種牛牧場在養頭數為548頭，其中共有23頭確診，為防範疫情擴大，已將同棟共計74頭的牛隻撲殺焚化。

至於民間畜牧業者方面，防檢局指出在案例場3公里外共有546場，目前防檢局人員已訪視152場，其中有多達20場有疑似案例，共有8頭牛隻被撲殺。

防檢局進一步指出，截至目前除烈嶼鄉尚未接獲通報疑似病例外，金寧鄉、金沙鎮、金湖鎮、金城鎮均有疑似個案發現，因此可以說金門縣的疫情是越來越嚴峻。

陳吉仲強調，目前尚待訪視的養牛場還有將近400場，待撲殺病牛共計140隻，都將用最快速度進行處理。

中興大學獸醫系副教授莊士德說明，牛結節疹主要透過庫蚊、廄蠅等吸血型蚊蟲傳播，其症狀潛伏期可長達28天，因此難以早期發現，2016年曾有報告指出，牛結節疹疫情的擴散速度是以每周7.3公里來進行，若該類病媒蚊藉著風，一天可飛30公里，因此不排除有擴散至本島的可能。

副主委黃金城表示，目前已找到荷蘭與南非有生產與這次病毒株相近的疫苗，農委會也已緊急下訂1萬劑要供金門全縣來使用，由於台灣與金門距離上百公里，本島暫不考慮全面施打疫苗，目前加強航空器、船隻的清潔與消毒應能達到效果。

黃金城也說，農委會除會在金門縣進行病媒蚊根除計畫外，也會指示全國防檢局單位加強至各養牛場訪視，若有牛隻身上出現結節症狀就會進行預防性撲殺、焚化，防堵疫情擴散。

(中時 )