40歲的某科技公司負責人邱銓堃，涉嫌假冒國防部採購處官員，可打通關節、擺平評選委員，協助廠商取得國防部汽油、食材等8件採購標案，詐騙6名業者3000萬元。台北地檢署懷疑邱男是「採購蟑螂」，今指揮調查局台北市調查處搜索邱男住處3地點，約談邱男等5人到案。

檢調獲報，指稱北市某科技股份有限公司實際負責人邱男，對外自稱是國防部採購處官員，熟知採購案資料及流程，只要拿出數十萬元，就可協助有意競標的業者取得採購案資訊、標案底價、甚至可以協助買通評選委員，順利取得取得標案。

邱男透過「中間人」曾男、李男、樊男、李男4人居間引介有意投標的廠商，之後再以各項藉口一再開口索取數十萬元，自2014年至2016年間以「國防部103年度92無鉛汽油等8項採購案」、「國防部103年冷凍棒棒腿15項採購案」等8件標案，共向6名業者詐騙3000萬。

事後這8件標案，僅1案被業者意外得標，其餘7案均未能得標，被害業者不但沒標到標案，向國防部查詢，才知邱男並非採購官，被害業者曾向邱男等人催討金額，邱男等人亦避不見面，始知受騙，向檢調檢舉。

(中時 )