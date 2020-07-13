迎接後疫情時代，「微出國」活動再一波，桃園機場公司今（14）日表示，攜手社團法人桃園市國際機場產業發展協會，聯手打造「出發吧！桃機樂友會」機場一日遊體驗活動，總計限額4千位，歡迎民眾到防疫清消最徹底、視野最特別的桃園國際機場逛國門，感受出國旅遊好心情！

桃機公司表示，自7月30日起至8月底，每週四、六兩日，於第一、二航廈每日限額400位，推出10梯次的「桃機樂友會」活動，每人報名費用1,000元，套裝行程包括「主題候機室導覽、空側管制區機坪巡禮、機場候機貴賓室精緻餐飲、完稅精品特賣、觀景台賞機看夕陽」，甚至還有東北亞、紐澳來回機票等「心跳蹦蹦」抽獎活動，歡迎有興趣深入探訪國門的民眾，15日中午12時起，至桃園機場活動網頁報名，幸運民眾還有機會搶到7月25日舉辦的「免費首發團」，限額100名！

桃機公司總經理林祥生表示，受到疫情影響，國境雖然局部開放轉機，但桃園機場運量仍僅為以往的1％，國際觀光旅遊停滯，連帶的機場經濟也不若以往活絡，面對國內疫情緩和，在防疫新生活的暑假期間，機場公司結合機場商業夥伴一同舉辦「桃機樂友會」，就是希望能透過國門深度旅遊提振機場經濟，也讓民眾能更暸解桃園機場防疫作為及體驗各項新設施，提供國人微出國的樂趣！

桃機公司指出，活動網站預計7月14日上線，內有詳細行程及注意事項，因會進入機場管制區，也需詳細填寫個人資料，每週四、六各有一梯次，每梯限制400人，如中南部民眾有住宿需求，亦可於活動前一晚，以優惠價入住「機場諾富特飯店」。

桃機公司也提醒，參加民眾請佩戴口罩，並配合航廈入口紅外線體溫偵測，活動前14日內(含)需無出入境紀錄，設有最低成團人數，主辦單位保留併團及退費的權利。

(工商 )