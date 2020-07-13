監察院公布2020總統大選各陣營政治獻金收支，候選人韓國瑜上《博恩夜夜秀》付了31.5萬元，比蔡總統上該節目付13萬餘元多兩倍多。國民黨前副祕書長蔡正元在臉書大歎政治人物上網紅節目，要付錢給網紅；廣告和節目不區隔，這是什麼社會？

蔡正元說，以前就有傳聞，每到某黨進行黨內初選時，某些候選人上綠媒政論節目，就要繳錢給政論節目，而且有政治人物想上新聞，都還要付「業務配合」費用，簡稱「業配」。

他說，現在連上網紅的節目，都要付錢給網紅，民主政治走到這一步，只能嘆氣了。

(中時 )